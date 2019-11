Assassin’s Creed Ragnarok: Insider verrät angebliche Details

PC XOne PS4

Dass Ubisoft längst an einem neuen Assassin's Creed arbeitet, dürfte bekannt sein. In der Vergangenheit gab es bereits Gerüchte, dass sich der nächste Titel auf die Wikinger fokussieren und Assassin's Creed Ragnarok heißen wird. Angebliche „frühe Screenshots“ aus dem Spiel haben sich im Nachhinein jedoch als Fälschung entpuppt. Trotzdem hält sich das Gerücht weiterhin hartnäckig. Nun hat ein vermeintlicher Insider angebliche neue Details zu dem Titel verraten, der im Herbst 2020 für PC, sowie aktuelle und kommende Konsolen erscheinen soll.

Demnach sollt ihr in dem neuen Teil der Serie Teile Skandinaviens und Englands erkunden und auch Städte wie London oder Plymouth besuchen können. Auch durch Jotunheim und Asgard soll euch eure Reise führen und Götter, wie Odin und Loki, sowie der Weltenbaum Yggdrasil sollen eine große Rolle in der Geschichte spielen. Letztere soll sich um die Rache drehen. Im Spiel sollen erneut ein weiblicher und ein männlicher Protagonist (namens Jora) zur Auswahl stehen, was allerdings keine Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben soll.

Der moderne Teil des Gameplays soll auch wieder dabei sein und einen ähnlichen Umfang bieten, wie der Vorgänger, wobei die aktuelle Storyline in der Moderne zu einem Abschluss geführt werden soll. Die aus den beiden Vorgängern bekannten RPG-Mechaniken sollen noch weiter ausgebaut werden und es soll wieder Seeschlachten (diesmal mit Wikingerschiffen, jedoch weniger als im Vorgänger), sowie erneut rekrutierbare NPCs geben. Die Enthüllung soll im Februar des kommenden Jahres, im Rahmen eines PlayStation-Events erfolgen.

Keines der oben genannten Details wurde bisher offiziell von Ubisoft bestätigt, weshalb ihr bis auf Weiteres alle Angaben mit großer Vorsicht genießen solltet. Sobald Ubisoft das nächste Assassin's-Creed-Spiel offiziell ankündigt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.