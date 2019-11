Diablo 4: Community soll sich aktiv am Designprozess beteiligen

PC XOne PS4

In einem ausführlichen Blog-Eintrag hat sich David Kim (Lead Systems Designer) zu den Plänen für das Systemdesign von Diablo 4 geäußert. Laut ihm wolle man bei Blizzard verstärkt auf das Feedback der Community hören und sie so stärker in die Entwicklung integrieren. Die ersten Rückmeldungen auf Basis der auf der Blizzcon 2019 spielbaren Demo werden bereits in den Entwicklungsprozess einfließen. Kim führt in dem Blog-Eintrag auch gleich einige Beispiele aus, woran man noch schleifen wolle.

Beispielsweise betrachte man intern bereits, wie man Gegenstände in ihren Grund-Versionen noch interessanter gestalten könnte. Auch wolle man den Spielern deutlich mehr Möglichkeiten an die Hand geben, ihre Items an ihre eigene Spielweise anzupassen und zu experimentieren. Weitere Informationen zu diesem Thema sollen in Kürze folgen.

Einen Punkt, den Kim klarstellen will, betrifft den Wahlmodus. Laut ihm sei auf Grundlage der Blizzcon-Demo die Annahme entstanden, dass Skills auf spezifische Plätze festgelegt seien. Das entspreche aber nicht der Wahrheit und habe mit der noch nicht finalen Benutzeroberfläche der Testversion von Diablo 4 zu tun. In welchem Punkt es bei Blizzard intern noch hitzige Gespräche gebe, sei in Sachen Fortschrittssystem. Vor allem sei aktuell ein Knackpunkt, ob die Charakterstufen und Erfahrung endlich oder unendlich sein soll. Man überlege auch, ein zweites System zu integrieren.

Es gibt mehrere Gründe dafür, zusätzlich zu einer Höchststufe ein weiteres Erfahrungssystem zu integrieren. Eine Höchststufe vermittelt den Spielern das Gefühl, etwas abgeschlossen zu haben. Mit einem zweiten Erfahrungssystem können Spieler tiefer in das Spiel eintauchen, um die richtig schweren Ziele und Ränge für Charaktere auf Höchststufe zu erreichen.

Des weiteren geht Kim auf Quellen der Macht ein, bei denen aktuell noch überlegt werde, wie sie fair gestaltet werden können. Auch den Unterschied von Schlüsseldungeons und Nephalemportalen erläutert er. So werden die Schlüsseldungeons größere Herausforderungen bieten, zudem sollen die Spieler auf ihrer Reise durch die Welt in Gesprächen bereits Informationen zu den Verliesen erhalten und sich entsprechend vorbereiten können.