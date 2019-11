Crash Bandicoot: Enthüllung eines neuen Spiels angeblich im Dezember

PC Switch XOne PS4

Vicarious Visions und Toys for Bob sollen angeblich an einem neuen Teil der Crash-Bandicoot-Serie arbeiten. Spekulationen darüber gab es bereits Anfang November, als Sony den Playstation-Werbetrailer „It's Time to Play“ präsentierte, in dem es bei Minute 0:11 eine Maske zu sehen gibt, die noch nie in der Serie auftauchte. Der Clip wurde von Nicholas Kole, dem Character artist bei Toys for Bob, retweetet, der ebenfalls auf die Maske aufmerksam machte.

Zuvor hatte Toys for Bob, das bekanntlich für Spyro Reignited Trilogy verantwortlich zeichnete, selbst Konzeptzeichnungen zu Crash Bandicoot in einem Foto durchsickern lassen. Darüber hinaus gab es von Sony eine weitere Werbeaktion, bei der diverse Busse in Großbritannien ein Bild von Crash Bandicoot mit einem neuen und verbesserten Aussehen zeigte, was die Spekulationen anheizte, dass es sich um das Modell aus einem neuen Spiel handelt.

Nun hat sich ein Insider auf 4Chan zu Wort gemeldet, der zuvor bereits im Vorfeld die Ankündigung von Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) und Crash Team Racing - Nitro-Fueled durchsickern ließ. Dieser gibt an, dass das neue Spiel Crash Bandicoot Worlds heißen wird. Zudem bestätigte er, dass der Crash in der Bus-Werbung aus dem kommenden Spiel stammt, das bereits nächsten Monat enthüllt werden soll. Demnach sollt ihr im neuen Spiel, ähnlich wie in Nintendos Super Mario 3D World (Testnote: 9.0) rund um die Welt reisen (Semi-Open-World) und auf neue Feinde treffen können, darunter einen Katzen-Frosch-Hybriden, einen Nashorn, eine Beutelmaus und einen rappenden Affen. Laut Quelle wird das Spiel bereits seit Oktober ausgewählten Pressevertretern hinter verschlossenen Türen gezeigt.

Ob das Ganze stimmt, bleibt abzuwarten. Sollte tatsächlich eine Ankündigung anstehen, dürften die geplanten diesjährigen Game Awards in Los Angeles der richtige Platz dafür sein..