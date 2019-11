Playerunknown's Battlegrounds: Echtgeld-Lootboxen werden entfernt

PC XOne PS4 iOS Android

Auf dem Entwicklerblog zu Playerunknown's Battlegrounds (die XOne-Fassung im Test, Note 7.0) gab das Studio Bluehole Änderungen zum Lootbox-System ihres Shooters bekannt, der 2017 eine Battle-Royale-Welle lostrat. In Playerunknown's Battlegorund (PUBG) können Spieler für in Matches erspielte BP zufällige Lootboxen mit Waffen-Skins erwerben. Momentan besteht dabei die Chance, eine verschlossene Kiste zu ziehen. Für verschlossene Kisten mussten Schlüssel mit realer Währung erworben werden, wenn sie nicht nur digital Staub ansetzen sollen.

Ab dem 18. Dezember wird dieses System so verändert, dass keine verschlossenen Kisten mehr über das Zufallssystem verteilt werden. Auch wird der Entwickler die Veröffentlichung und Verteilung der Echtgeld-Lootboxen ausklingen lassen. Damit entfällt die Wahl zwischen zum Geldausgeben gedrängt fühlen oder Frust über ein nutzloses Item schieben Entwickler Bluehole begründet den Schritt mit dem Feedback der Spieler von PUBG. Zuvor wurde daher bereits wiederholt die Wahrscheinlichkeit, verschlossene Kisten zu ziehen, gesenkt. Doch nun habe man verstanden, dass sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lasse.

Besonders in Verbindung mit Echtgeld-Investitionen gerieten Lootboxen in der Vergangenheit wiederholt nicht zu unrecht in Kritik, Glücksspiel zu nahe zu stehen und erregten damit auch die Aufmerksamkeit von Gesetzgebern in der EU und den USA (wir berichteten).