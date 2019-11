Darksiders Genesis: Skills + Creature-Core-System im neuen Trailer

PC Switch XOne PS4

Airship Syndicate und der Publisher THQ Nordic haben einen neuen Trailer zum nächsten Monat erscheinenden Action-Rollenspiel Darksiders Genesis veröffentlicht. Der nur knapp eine Minute kurze Clip lässt euch einen Blick auf die Fähigkeiten der beiden Nephilim Krieg und Strife, sowie das Creature-Core-System werfen. Mit letzterem werdet ihr während eures Höllenabenteuers in der Lage sein, die Skills der apokalyptischen Reiter eurem Spielstil entsprechend anzupassen.

Sowohl Krieg als auch Strife werden in Darksiders Genesis mit einer Reihe verschiedener Angriffsfähigkeiten starten und mit der Zeit noch weitere Attacken dazulernen können, die noch zerstörerischer sein und die Kreaturen auf vielen faszinierenden Wegen erledigen sollen. Das Creature-Core-System ermöglicht es euch, das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Spielstilen von Krieg und Strife zu verschieben. Die „Kreaturen-Kerne“ können von erledigten Monstern und Bossen gesammelt, aber auch im Shop von Vulgrim gegen hart verdiente Seelen getauscht werden. Mit den Kernen modifiziert ihr eure Fähigkeiten und könnt beispielsweise euren Waffen so anpassen, dass diese eine Change haben, bei einem Angriff einen Höllenhund zu manifestieren, der an eurer Seite kämpft. Auch lässt sich damit die Menge an Heilmitteln und Munition erhöhen, die von gefallenen Widersachern hinterlassen werden.

Darksiders Genesis wird ab dem 5. Dezember 2019 für PC und Google Stadia erhältlich sein. Die Umsetzung für die Konsolen wird erst nächstes Jahr, am 14. Februar 2020 erscheinen.