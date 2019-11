Amy Hennig steigt bei Skydance ein und gründet neues Spielstudio

Bildquelle: Skydance Media

Amy Hennig, die ehemalige Autorin und Creative Director der Uncharted-Reihe, hat nach ihrem Ausstieg bei Electronic Arts einen neuen Job gefunden. Wie sie in einem Interview mit Games Beat verriet, wird sie zukünftig für Skydance Media, das Hollywood Studio hinter Filmmarken wie Mission Impossible und The Terminator, Spiele entwickeln. Dafür hat sie gemeinsam mit dem ehemaligen Electronic-Arts-Executive Julian Beak ein neues Spielstudio in der San Francisco Bay Area gegründet, das sich zukünftig auf storybasierte Spiele fokussieren wird.

Das Entwicklerteam soll mit vielen Mitarbeitern aus den Büros in der Bay Area und aus dem Hauptsitz von Skydance Media im kalifornischen Santa Monica gefüllt werden. Das Studio will sowohl Spieler als auch Nicht-Spieler anziehen und auf traditionelle und aufstrebende Streaming-Plattformen setzen. Dabei sollen neue, storyfokussierte interaktive und filmreife Erlebnissen erschaffen werden, die als interaktive Serien gestaltet und mit modernster Grafik umgesetzt werden sollen. Im Grunde also das, was Hennig mit der Uncharted-Serie getan hat.

Hennig ist bereits seit über 30 Jahren in der Spielebranche tätig und wurde im Rahmen der diesjährigen Game Developers Choice Awards mit dem Lifetime Achievement Award bedacht. Sie erhielt zudem den 2016 BAFTA Special Award für ihre herausragende Beiträge zu der Videospielindustrie. David Ellison, der CEO von Skydance Media sagte in einem Statement: