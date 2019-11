Detroit - Become Human: PC-Termin steht fest + Demo geplant

PC PS4

Bereits im Mai gab Quantic Dream bekannt, dass die Adventures Heavy Rain (Testnote: 9.0), Beyond - Two Souls (Testnote: 8.0) und Detroit - Become Human (Testnote: 9.5) auch für den PC erscheinen werden. Nachdem die ersten beiden Titel bereits wenige Wochen später im Epic Games Store veröffentlicht wurden, steht mit dem 12. Dezember nun auch ein finaler Termin für Detroit fest, das bis auf Weiteres ebenfalls exklusiv im Epic Store erhältlich sein wird. Der Preis liegt bei 39,90 Euro. Eine Demo soll euch gleich am Veröffentlichungstag kostenlos einen ersten Eindruck vom Spiel liefern. Diese wird Inhaltlich gleich mit der Anspielversion der PS4 sein.

Laut Quantic Dream war die PC-Umsetzung eine besonders große Herausforderung, da das Team eine komplett neue Version der Spiele-Engine dafür entwickeln musste. Neben diversen Anpassungen der Benutzeroberfläche an die alternative Maus- und Tastatur-Steuerung werden auch verschiedene Grafikoptionen für native 4K-Auflösungen und 60 Bilder pro Sekunde versprochen. Der Titel soll allerdings auch auf etwas betagteren Systemen laufen. Interessierte Spieler können Detroit - Become Human ab sofort im Epic Games Store vorbestellen.