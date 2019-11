Xbox Play Anywhere: Cross-Gen mit Xbox Scarlett, Xbox One und PC

XOne

Die kommenden Spiele der Xbox Game Studios (inXile Entertainment, Obsidian, Ninja Theory usw.) werden darauf ausgerichtet sein, die Features des Microsoft-Programms „Xbox Play Anywhere“, wie Crossplay, Crossbuy, Crosssave und Achievements plattformübergreifend auf dem PC, der Xbox One und der Xbox Scarlett zu unterstützen. Dies gab der Xbox-Boss Phil Spencer kürzlich in einem Interview mit Stevivor im Rahmen der X019 in London bekannt.

Auf die Frage hin, ob Titel, wie Halo Infinite auf allen drei oben genannten Systemen genutzt werden können, antwortete Spencer: „Das ist unser Ziel. Unser Vorhaben für unsere First-Party-Spiele ist es, dass eure Fortschritte generationsübergreifend gelten und auch eure Erfolge werden mit euren Speicherständen übernommen, weil sie dort gespeichert sind.“

Er fügte hinzu, dass die Übergangszeit zwischen der Xbox One und der Scarlett weitaus verbraucherfreundlicher sein dürfte als die zwischen der Xbox 360 und der Xbox One:

Die Xbox 360 hätte seinerzeit auch kein in sich geschlossenes System werden sollen. Wir sprachen damals darüber, wie wichtig Digital für die aktuelle Konsolen-Generation sein werde, haben es dann aber versäumt, die digitalen Einkäufe, die ihr auf der Xbox 360 getätigt habt, nahtlos auf die Xbox One zu übertragen. Ich habe schon immer gedacht, dass dies ein Fehlschlag unsererseits war.

Mit dem Start des Xbox-One-Kompatibilitätsprogramms habe sich das Team laut Spencer dann vor allem darauf fokussiert, dass die Spieler die Titel nicht noch einmal erwerben müssen: