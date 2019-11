Die Siedler: Closed-Alpha vom 2. bis 8.12.

PC

Auf der Seite "Die Siedler Allianz" ruft Entwickler Ubisoft Blue Byte zur Bewerbung für die sogenannte Tagebuchstudie zum Reboot der Wusel-Aufbau-Serie Die Siedler auf. Die Playtest-Aktionen soll vom 2. bis zum 8. Dezember stattfinden. Teilnehmer an der Tagebuchstudie müssen sich bereit erklären, an jedem der sieben Tage mindestens eine Stunde Die Siedler zu spielen und einen täglichen Bericht nebst Feedback an Ubisoft zu senden.

Um sich für die erste Tagebuchstudie zu bewerben, gilt es sich bei der Siedler Allianz anzumelden und eine Mail mit Informationen wie Hardware und Spielzeit mit früheren Ablegern von Die Siedler abzusenden (detaillierte Informationen entnehmt ihr dem Bewerbungsaufruf, den ihr unten in den Quellen verlinkt findet). Allerdings werden nicht etwa die größten Siedler-Fans in einem Wettstreit handverlesen, sondern Ubisoft sucht nach einer Mischung aus erfahrenen und unerfahrenen Spielern. Die Bewerbungsfrist endet am 24. November um 23:59 Uhr.

Die ausgewählten Testspieler werden eine konstante Internetverbindung über Uplay benötigen, um die eingeschränkte Alpha-Version zu spielen. Über die Mindestspielzeit von einer Stunde pro Tag, kann die Alpha so lange gespielt werden, wie man will. Bis zum geplanten Release von Die Siedler in 2020 wird es zudem noch weitere Playtests geben.