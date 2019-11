Fulfillment: Einmal Lagerist bei einer großen Company spielen

PC Linux Browser

Unbound Creation hat kürzlich seinen abenteuerlichen Warenhaussimulator Fulfillment veröffentlicht. In dem Titel schlüpft ihr in die Rolle eines Angestellten der "fiktiven" Firma Company. Dass es sich hier um einen großen, weltweit agierenden, allseits bekannten Online-Händler handelt, nun gut, die Parallelen sind unverkennbar.

Ihr fahrt morgens mit dem Zug zur Arbeit, transportiert in einem Minispiel Waren aus Regalen in Versandboxen, kassiert euren Lohn und fahrt mit dem Zug wieder nach Hause. In eurem Heim entscheidet ihr, was ihr mit dem verdienten Geld anstellt, das Wirtschaften will aber gut überlegt sein. Jeden Tag fahrt ihr früher zur Arbeit und Company lässt sich täglich etwas neues einfallen, um "Abwechlsung" in euren Arbeitsalltag zu bringen. Denn, vergesst nicht: "Company loves you!"

Bei Fulfillment handelt es sich um kein Komplexitätsmonster und der Alltag eines Angestellten wird hier nicht umfangreich nachgebildet. Einen Nachmittag oder Abend beschäftigt es und weist auf einen interessanten Randaspekt unserer Konsumgesellschaft hin und regt vielleicht zum Nachdenken an. Das Ende ist übrigens schnell erreicht. Fulfillment ist kostenlos bei Steam erhältlich, außerdem könnt ihr es auf der Seite des Entwicklers im Browser spielen.