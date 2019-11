Path of Exile 2: Konkurrenz mit Diablo 4 ist gut für das Genre

PC

Nachdem Blizzard Anfang des Monats auf der BlizzCon mit Diablo 4 den nächsten Teil seiner höllischen Action-RPG-Serie ankündigte, zog auch der Entwickler Grinding Gear Games am vergangenen Samstag nach und gab im Zuge der ExileCon die Entwicklung von Path of Exile 2 bekannt. In einem Interview mit PC Gamer hat sich nun der Grinding-Gear-Gründer Chris Wilson zu Wort gemeldet und versicherte, dass man sich keine Sorgen über die Konkurrenz mache:

Der Unterschied zwischen Path of Exile 2 und Diablo 4 ist, dass Blizzard ein neues Produkt entwickelt und einige neue Dinge ausprobiert. Sie werden einiges richtig und einiges falsch machen. Es kann sowohl großartig, als auch schlecht werden. Wir wissen es nicht und Blizzard wird es auch erst wissen, wenn die Leute es spielen. Sprich: wenn die Würfel gefallen sind und sie etwas veröffentlicht haben.

Die Situation mit Path of Exiles 2 ist ein ganz andere, so Wilson weiter, da man hier bereits wisse, was die Fangemeinde erwartet und welche Aspekte des Spiels man verbessern muss:

Ich weiß, dass Path of Exile gut ist und ich weiß, dass die neue Kampagne eine bessere Qualität als die alte Kampagne hat und auch mehr Spaß macht. Ich weiß, dass man mit dem neuen Skillsystem genau so alles wie mit dem alten machen kann, während einige frustrierende Dinge beseitigt und neue Sachen hinzugefügt werden. Ich will es daher nur auf eine sichere Weise verbessern. Eine zu verrückte Änderung, wie etwa die Umsetzung einer neuen Idee für den Fertigkeitenbaum, wäre viel zu gefährlich. Wir werden so etwas also wahrscheinlich nicht machen.

Bei alldem Selbstbewusstsein ist sich Wilson allerdings auch bewusst, dass das Studio sich trotz der Popularität von Path of Exiles nicht mit einem Entwickler wie Blizzard messen kann:

Sieh mal: Klar ist Path of Exile erfolgreich und macht gutes Geld, aber es macht ganz sicher kein Blizzard-Geld. Ich vermute, dass die erste Woche der Diablo 3-Verkäufe ihnen wahrscheinlich mehr Geld eingebracht hat, als unser Unternehmen je verdienen wird. Viele Leute haben eine Menge Spaß mit Diablo 3, ganz unabhängig davon, was die Hardcore-Fans und Path of Exile-Fans davon halten.

Diese große Ungleichheit im Hinblick auf den kulturellen Einfluss sei allerdings kein Nachteil für Path of Exiles und Path of Exiles 2 könne durchaus davon profitieren, so Wilson weiter:

Diablo 4 ist, soweit wir es wissen, ein Retail-Spiel, während wir gratis sind. Sie werden also viel Geld in das Marketing investieren, was toll ist und auch gut für das Genre sein wird. Und das bedeutet auch: wenn die Leute mit Diablo 4 fertig sind, dann können sie auch unser Spiel genießen, weil ein Blick darauf zu werfen sie nichts kosten wird und die Leute sicherlich über beide Spiele sprechen werden.

Wie Wilson zudem anmerkt, könnte man sich mit Blizzard sogar bei der Gestaltung der Termine für neue Saisons absprechen, denn Path of Exiles setze auf temporäre Herausforderungsligen und zur Beginn einer Saisons komme stets eine neue Flut an Spielern, die zunächst intensiv spielen und sich dann nach und nach anderen Spielen widmen. Man habe sich mit Blizzard diesbezüglich nicht in Verbindung gesetzt, doch laut Wilson wäre es schlau, die Termine so zu setzen, dass beide Saison-Startzeiten für beide Spielgruppen funktionieren: