Age of Empires 4: Add-ons und DLCs geplant // Keine Mikrotransaktionen

PC

Nach der Präsentation des ersten Trailers und der Veröffentlichung eines Entwicklertagebuchs zum 2017 angekündigten Age of Empires 4 im Rahmen der diesjährigen X019 in London hat der verantwortliche Entwickler Relic Entertainment noch ein paar Details zu den Plänen des Studios nach der Veröffentlichung des Echtzeit-Strategiespiels verraten. Wie der Creative Director Adam Isgreen gegenüber PC Games N erklärte, wird der Titel keine Mikrotransaktionen unterstützen, da diese Art von Monetarisierungsmodell einfach nicht zum Echtzeit-Strategie- Genre passe.

Nach dem Release sollen die Spieler stattdessen mit neuen Erweiterungen und DLCs bei der Stange gehalten werden. Die von Microsoft extra für das Franchise gegründete Abteilung „World's Edge“, die für die Koordination aller Age-of-Empires-Projekte, darunter auch die kommende Age of Empires 2 - Definitive Edition, zuständig ist, soll sich bereits Gedanken über die Zusatzinhalte für Age of Empires 4 machen. Laut Green wird es allerdings größtenteils von den Spielern und ihrem Feedback abhängen, wie die künftigen Inhalte für die Age-of-Empires-Spiele aussehen werden. Als Beispiel merkte er an, das es keine neue Zivilisation für Age of Empires 2 - Definitive Edition geben wird, da der Titel bereits 35 Zivilisationen zu bieten hat:

Unsere Spieler meinten: bitte nicht noch mehr davon, macht lieber was anderes. Wir wollen diese Gespräche mit den Fans, um herauszufinden, was wir ins Spiel bringen können. Welche Art von Inhalten wollen sie sehen? Vielleicht neue Modi?

Laut Green werden diese Gespräche auch geführt, sobald das Team seinen Fokus auf Age of Empires 3 verlegt und auch mit Age of Empires 4 wird es nicht anders verlaufen.