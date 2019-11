Montagmorgen-Podcast #327

Die Macht war in den letzten Tagen stark mit uns. Fehlende Pressekopien konnten uns ebenso wenig schocken wie Zeitdruck. Doch das ist nur eines der Themen in diesem Podcast mit Hagen und Dennis.

Montag es ist, Arbeit begonnen sie hat. Hagen und Dennis nutzen die Macht und kredenzen euch einen Montagmorgenpodcast, der sich mit allen Themenwassern gewaschen hat. Sie lassen noch einmal die Affäre in Sachen Bemusterung bei Star Wars Revue passieren, beantworten aber natürlich auch eure Userfragen, verraten was sie zuletzt gespielt haben und verraten, was in dieser Woche so auf GamersGlobal passieren wird. Alle Themen in der Übersicht: