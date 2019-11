Microsoft: Künftig mehr Fokus auf Rollenspiele

Microsoft will sich zukünftig mehr auf Rollenspiele fokussieren. Dies hat der Xbox-Boss Phil Spencer in einem Video-Interview mit Xbox UK verraten. Im Verlauf des Gespräches sprach Microsofts Vice President über die Bereiche, die seiner Ansicht nach in Zukunft mehr Aufmerksamkeit erfordern, darunter auch die Spielegenres, in denen man mehr abliefern muss und Rollenspiele seien definitiv ein Bereich, auf den man sich stärker fokussieren will:

Eines der Dinge, auf die ich wirklich stolz bin und die ich jetzt sehe, ist, wie die Rollenspiele für uns immer mehr an Bedeutung gewinnen. Damals, wenn ich an das erste Mass Effect denke, an dem ich selbst mitgearbeitet habe, oder Jade Empire und Fable... Ich erinnere mich daran, dass wir Rollenspiele wirklich als etwas Wichtiges betrachtet haben. Natürlich waren auch Ego- und Third-Person-Shooter stark, aber es ist schön, wenn so etwas wie The Outer Worlds erscheint, oder Wasteland ... Ich denke Rollenspiele sind ein Bereich, auf den wir uns gezielt fokussiert haben und in dem wir mehr tun wollten. Aktuell sehen wir, wie der Xbox Game Pass immer weiter wächst und mehr Genres hinzukommen, seien es welche, die mal sehr beliebt waren und heute zurückkehren, oder die Entwickler neue Dinge versuchen, weil sie ein beständiges Publikum haben und sie darüber nachdenken können, wie sie dieses mit Geschichten beliefern... Ich denke aber, dass Rollenspiel ein Bereich sind, auf den wir uns konzentrieren sollten.

Gerüchten zufolge soll aktuell Playground Games an einem neun Fable arbeiten und mit dem Erwerb von inXile Entertainment und Obisidan Entertainment dürfte genügend Expertise für neue RPGs bei den Microsoft Xbox Studios vorhanden sein. Man kann gespannt sein, was der Redmonder Hersteller in Zukunft aus dem Rollenspielbereich noch alles ankündigen wird.