Half-Life - Alyx: Kündigt VR-Half-Life-Titel an, Details am 21.11. [Upd]

PC

Update:

Wie Valve auf dem Offiziellen Twitter-Account bekanntgegeben hat, arbeitet der Entwickler tatsächlich an Half-Life - Alyx. Weitere Details sollen am Donnerstag, den 21. November um 19 Uhr bekanntgegeben werden.

Originalmeldung vom 18.11.2019:

Wenn am 12. Dezember 2019 die Game Awards in Los Angeles stattfinden, soll Valve live ein neues Half-Life präsentieren. Das meint zumindest eine Person namens Midoriyan aus einem Gespräch zwischen Geoff Keighley, Robin Walker und einer unbekannten dritten Person herausgehört zu haben. Der anonyme Midoriyan hatte vormals bereits Gerüchte über das Erscheinen von Dota Underlords verbreitet, die sich später bewahrheitet haben. In einem Transkript auf Google Docs führt er mehrere Textbausteine als vermeintlichen Beweis an.

Bei dem Spiel, das Valve angeblich bereits im März 2020 veröffentlichen will, soll es sich um Half-Life - Alyx handeln, einen VR-Titel, der vor allem Valves selbstproduziertes VR-Headset Index unterstützen soll. Immerhin hatte Valve zu Beginn des Jahres angekündigt, 2019 ein „flagship VR game“ zu veröffentlichen, das noch aussteht. Vielleicht folgt am morgigen 19. November, dem 21. Jahrestag der Veröffentlichung des Original-Half-Life, eine offizielle Ankündigung. Ansonsten sind derlei Gerüchte wie immer mit Vorsicht zu genießen.