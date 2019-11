GG-Rückblick KW 46/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 46: Rückblick von Sonntag, 10. November, bis Samstag, 16. November 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Zwei Spiele mit Science-Fiction-Thematik wurden von uns in der vergangenen Woche getestet: Terminator - Resistance sowie Star Wars Jedi - Fallen Order. Zu Letzterem könnt ihr euch außerdem die Stunde der Kritiker und den Grafikvergleich anschauen, und auch der Testvergleich deutscher Magazine könnte bei einer Kaufentscheidung hilfreich sein. Weiteres Videomaterial stellen das Format „Die Viertelstunde“ zu Age of Empires 2 Definitive Edition und eine Koop-Classik-SdK zu Diablo 2 dar. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Mit Abstand am häufigsten aufgerufen wurde die Meldung zum Review-Embargo von Star Wars Jedi - Fallen Order (und dass unser Test pünktlich erscheint). Für Interesse sorgten außerdem das PlayStation-Patent für eine Cartridge, die Aussage von John Carmack in Bezug auf die Entwicklung von VR oder auch, was der Death Stranding-Verantwortliche über schlechte US-Kritiken zu sagen hat. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 17. November (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Mittels einer umfangreichen Plus-Galerie erfahrt ihr viel Interessantes zum Thema „Gaming in Japan“, darüber hinaus wurde neuer Lesestoff in Form zweier User-Artikel oder auch der aktuellen Wochenend-Lesetipps veröffentlicht:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Age of Empires 4: Erster Trailer mit Spielszenen // Zwei Fraktionen bekannt

Vor mehr als zwei Jahren kündigte Microsoft Age of Empires 4 an. Am vergangenen Donnerstag wurde im Zuge der X019 endlich erstmals Gameplay-Material gezeigt, wenn auch sehr wenig und somit nicht besonders aussagekräftig.

» 156 Stunden Dargon Quest 11. Herr Hengst, was haben Sie mir angetan? «

— Wuslon am 16. November 2019

❺ ⚊ KW 46/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im seinerzeit neu herausgekommenen PES 2015 traten unsere beiden ehemaligen, festangestellten GG-Redakteure Christoph Vent und Benjamin Braun in einem Duell gegeneinander an. Während ein weiteres Video eine SdK zu Lords of the Fallen darstellt, veröffentlichten wir ausführliche Tests zu Assassin's Creed Unity, Dragon Age - Inquisition oder auch Far Cry 4.