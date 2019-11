Wasteland 3: Pre-Order-Boni und Systemanforderungen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wasteland 3 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Teaserbild: Übersicht über die Pre-Order-Ingame-Gegenstände

Wie Microsoft und inXile im Rahmen der X019 am letzten Donnerstag bekannt gaben, wird das Endzeit-RPG Wasteland 3 (im GC-Angespielt-Bericht) am 19. Mai 2020 für alle unterstützten Plattformen (PC, PS4, Xbox One) erscheinen. Der Veröffentlichungstermin liegt damit ziemlich genau dreieinhalb Jahre nach dem Ende der Crowdfunding-Kampagne auf Fig.co, welche am 4. November 2016 mit einem Finanzierungsergebnis von 3.121.718 US-Dollar abschloss.

Passend zur Ankündigung des Releasetermins startete auch die Vorbestellerphase. Wie üblich, versucht inXile euch das vorzeitige Ordern des Rollenspiels mit einigen Boni schmackhaft zu machen. Im einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Ingame-Gegenstände:

Hut und Brille des Rangers

polierte Ranger-Marke

Set aus zehn verschiedenen Waffen im Schneecamo-Look

Die digitale Vorbestellung inklusive der genannten Bonus-Gegenstände ist möglich über den Xbox- und den Playstation-Store, für PC-Spieler via Steam oder GOG. Unterschiede im Umfang oder Preis gibt es nicht, überall kostet das Spiel 59,99 Euro. Zur Erinnerung: Das Spiel wird auch - direkt ab dem Release - im Xbox Game Pass enthalten sein.

Solltet ihr eine physische Edition von Wasteland 3 bevorzugen, könnt ihr ebenfalls bereits jetzt zuschlagen. Amazon listet die Day One Edition für alle Plattformen, hier ist die PC-Version sogar 10 Euro günstiger. Von den Pre-Order-Gegenständen ist dort allerdings (noch) nicht die Rede. Alle Links zu den Vorbestellungen findet ihr in den Quellenangaben.

Steam und GOG führen auch die Systemvoraussetzungen auf, sind sich bei den Angaben allerdings nicht wirklich einig. Da uns die GOG-Specs realistischer erscheinen und die Steam-Angaben auch nicht ganz vollständig sind, führen wir nachfolgend die auf GOG genannten Systemanforderungen auf: