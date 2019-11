Days Gone: SIE Bend Studio würde gerne einen Nachfolger entwickeln

PS4

Sony Interactive Entertainment Bend Studio würde gerne einen Nachfolger zu seinem im April dieses Jahres veröffentlichten Open-World-Action-Adventure Days Gone (Testnote: 8.5) entwickeln. Dies gab der Studio-Director Chris Reese kürzlich in einem Interview mit dem Games Radar bekannt. Auf das Potential des Spiels für eine Fortsetzung angesprochen und gefragt, ob das Entwicklerteam sich einen Nachfolger vorstellen kann, antwortete der Macher: „Es ist sicherlich eine Leidenschaft von uns und das wollten wir schon immer machen.“

Reese führte weiter aus, dass man gerne der Welt von Days Gone weiterhin neues Leben einhauchen und dabei viele verschiedene Wege erkunden würde. Offiziell bestätigt wurde eine Fortsetzung von Sony bisher noch nicht und auch Reese konnte auf die Frage nach dem Nachfolger nur mit einem „mal schauen“ antworten. Bereits im Oktober wurde durch einen Eintrag im LinkedIn-Profil des Senior-Staff-Lighting-Artists Jeremy Vickery bekannt, dass bei Bend Studio die Arbeiten an einem neuen Projekt angelaufen sind. Basierend auf den Aussagen von Reese kann man davon ausgehen, dass es sich dabei nicht um Days Gone 2, sondern um etwas Neues handelt. Sobald erste Details dazu auftauchen, erfahrt ihr es auch bei uns.