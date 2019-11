Diablo 2 Remaster laut Schöpfern eher unwahrscheinlich

PC MacOS

Nachdem es im Vorfeld der diesjährigen BlizzCon Gerüchte um eine Ankündigung von Diablo 4 und Diablo 2 Remaster gab, hat Blizzard Entertainment auf dem Event im kalifornischen Anaheim nur den Nachfolger angekündigt. Von der angeblichen Neuauflage war aber weit und breit nichts zu sehen. Wie die drei Schöpfer der Spielserie, Max Schaefer, Erich Schaefer und David Brevik jüngst im Rahmen der in Auckland (New Zealand) veranstalteten ExileCon verraten haben, ist ein Remaster eher unwahrscheinlich, da der Code und die Assets verloren gingen.

„Es ist alles weg“, erklärte Erich Schaefer. „Wir sollten ein Backup erstellen, haben es aber vernachlässigt. Wir verbrachten ein oder zwei Tage in schierer Panik.“ Zwar konnte ein großer Teil des Codes und der Assets wiederhergestellt werden, der ursprüngliche Grund-Code sei aber nicht mehr da, so der Entwickler. „Wir haben am Ende eine Menge davon, was die Leute zuhause gespielt haben, wiederherstellen könne und ich hatte einen großen Teil davon. Ich ging heim, zog die Festplatte heraus, oder was auch immer wir damals gemacht haben und verbrachte die folgenden zwei Tage mit der Wiederherstellung der Daten, was am Ende auch geklappt hat, außer, dass wir den gesamten Verlauf verloren haben“, verriet Schaefer weiter. „Wir haben eine Menge Assets verloren, Art Assets und ohne diese wäre es für Blizzard ziemlich schwierig ein Diablo 2 Remaster zu verwirklichen. Sie müssten das Spiel komplett neu entwickeln.“