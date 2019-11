Steam Topseller KW 46/2019: Die Macht ist doch mit EA // Halo MCC auf Platz 2

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (10. bis 17. November 2019) hat es umwälzende Änderungen gegeben. Erstmals seit wir hier die wöchentlichen Steam-Charts listen (KW 35, veröffentlicht am 1. September 2019), also seit zweieinhalb Monaten (!), sind zwei absolute Dauerbrenner nicht unter den zehn Spielen mit dem größten Umsatz der Woche vertreten: Playerunknown's Battlegrounds und das Valve Index VR Kit verabschieden sich tatsächlich - zumindest für eine Woche - aus der Rangliste. Wer hätte das gedacht?

Auch Destiny 2, das sich in den letzten Wochen mit verschiedenen Editionen konstant in den Charts halten konnte, sucht ihr diese Woche vergeblich. Von den bekannten Charts-Urgesteinen ist lediglich Rockstars Meisterwerk Grand Theft Auto 5 (auf Platz sieben) vertreten.

Doch nun zum großen Gewinner der zurückliegenden Woche: Electronic Arts' neues Star-Wars-Spiel Jedi Fallen Order (im GG-Test) - seit vielen Jahren einmal wieder ein reiner Solo-Titel - sichert sich den Platz an der Sonne und darüber hinaus auch die Plätze drei, sechs und acht. Da das Action-Adventure in der letzten Woche noch auf dem siebten Rang dümpelte, darf man davon ausgehen, dass viele Steam-User tatsächlich den Release am vergangenen Freitag und die ersten Reviews abgewartet haben.

Den zweiten Rang belegt in dieser Woche die Halo Master Chief Collection, deren Veröffentlichung für den PC Microsoft im Rahmen der X019 für den 3. Dezember angekündigt hat. An diesem Termin erscheint zumindest der Auftakt der Kollektion, nämlich Halo - Reach.

Der Champion der Vorwoche, die Tierpark-Simulation Planet Zoo von Frontier Developments, bleibt nach wie vor erfolgreich: in dieser Woche reicht es immerhin noch für eine Doppel-Platzierung auf den Rängen fünf und neun. Komplettiert wird die Rangliste vom Football Manager 2020 (Platz zehn) und der abermaligen Neuauflage des Aufbau-RTS-Klassikers Age of Empires 2, diesmal in der Definitive Edition (Platz vier, zur Viertelstunde mit Jörg).

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Star Wars Jedi - Fallen Order 7 2 Halo - The Master Chief Collection - 3 Star Wars - Jedi Fallen Order 7 4 Age of Empires 2 - Definitive Edition - 5 Planet Zoo 1 6 Star Wars Jedi - Fallen Order (Deluxe) 7 7 Grand Theft Auto 5 3 8 Star Wars Jedi - Fallen Order (Deluxe) 7 9 Planet Zoo 1 10 Football Manager 2020 4

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.