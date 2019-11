Xbox-Chef über Wirtschaftlichkeit des Xbox Game Pass und Scarlett

andere

Im Rahmen der X019 gab Phil Spencer, Xbox-Chef bei Microsoft, der Seite eurogamer.net ein Interview zu den Themen Geschäftsmodell des Xbox Game Pass, Xbox Scarlett und Spiele-Streaming. Auf die Frage, ob sich der Xbox Game Pass mit Abo-Angeboten wie etwa Gears 5 für 12,99 Euro anstatt der üblichen 50 bis 60 Euro überhaupt rentieren würde, antwortet Spencer: „Der Game Pass funktioniert als Geschäftsmodell. Daran besteht kein Zweifel. Auch heute schon. Er funktioniert unglaublich gut.“ Zweifel an einem häufig angesprochenen Wertverlust von Abo-Spielen versucht er aus dem Weg zu räumen: „Bei Spielern gibt es manchmal die Tendenz, dass manche Dinge wertvoller werden, je mehr Mauern wir um diese errichten. Aber wenn wir uns auf das Wachstum der Spieleindustrie konzentrieren, sollten wir nicht weniger zugänglich sein, sondern besser.“

An die Kritiker und Zweifler richtet er auch die Maßregelung, diese sollten sich auf das konzentrieren, was ihnen wichtig sei. „Wir sind die Leute, die das Geschäft führen und ich bin bestrebt, ein gutes Geschäft innerhalb von Microsoft und auf lange Sicht zu führen. [...] Der Xbox Game Pass ist heute schon ein starker Teil davon und er wird immer stärker. Und er unterstützt den Aufbau von neuen großartigen Marken." Zudem helfe er Microsoft dabei, weitere Studios übernehmen zu können. Besonders den asiatischen Markt habe Microsoft für solche Aktivitäten derzeit ins Auge gefasst.

Angesprochen auf den zu erwartenden Preis der neuen Xbox Scarlett verrät Spencer: „In dieser Industrie, die so rasant wächst, denken wir natürlich an den Preis. Aber wir denken auch an die Performance. Diese werde ich nicht zugunsten eines günstigeren Preises senken.“ Auch die Konkurrenz durch Spiele-Streaming sehe man bei Microsoft derzeit noch nicht als ernsthafte Bedrohung an. Es würde noch einige Jahre dauern, bis die Technik so weit sei, ist sich Spencer sicher. Microsofts eigener Spiele-Streamingdienst Project xCloud sei daher als eine Investition in die Zukunft anzusehen.