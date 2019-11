Golden Joystick Awards 2019: Resident Evil 2 ist "Ultimate Game of the Year"

PC XOne PS4

Control ab 39,90 € bei Amazon.de kaufen.

Am gestrigen Abend wurden die Golden Joystick Awards bereits zum 37. Mal verliehen. Anders als bei den meisten Preisverleihungen werden die Gewinner dieser Auszeichnung nicht von einer Jury, sondern im Vorfeld durch Online-Wahlen von den Spielern ermittelt. Einzig der "Critics Choice Award" wird von Vertretern der Fachpresse vergeben.

In diesem Jahr konnte sich das im Januar veröffentlichte Remake von Resident Evil 2 (zum Test+ mit Video) den Titel als "Ultimate Game of the Year" und den Award für "Best Audio" sichern. Auf ebenfalls zwei Awards kommt Days Gone (zum Test+ mit Video), als bestes Playstation-Spiel sowie für das beste Storytelling.

Die Auszeichnung für das am meisten erwartete Spiel ging erneut an Cyberpunk 2077 (zur Preview von der E3 2019) und mit Life is Strange wurde ein Spiel als "Outstanding Contribution" geehrt, bei dessen aktueller Staffel die letzte Episode am 3. Dezember erst noch erscheinen soll. Anbei die komplette Liste der Awards und ihrer Gewinner:

Ultimate Game of the Year: Resident Evil 2

Critics' Choice Award: Control

Best Storytelling: Days Gone

Best Multiplayer Game: Apex Legends

Still Playing Award: Minecraft

Best Visual Design: Devil May Cry 5

Best Indie Game: Outer Wilds

Esports Game of the Year: Fortnite

Best Audio: Resident Evil 2

Best Game Expansion: GTA Online - Diamond Casino Update

- Diamond Casino Update Best VR/AR Game: Beat Saber

Best Gaming Hardware: Nvidia 20-Series Super Graphics Card

Best Performer: Logan Marshall-Green

Studio of the Year: Epic Games

Best New Streamer/Broadcaster: Ewok

Breakthrough Award: House House

Mobile Game of the Year: BTS World

Outstanding Contribution: Life is Strange

PC Game of the Year: World of Warcraft Classic

Playstation Game of the Year: Days Gone

Xbox Game of the Year: Gears 5

Nintendo Game of the Year: Super Smash Bros. Ultimate

Most Wanted Game: Cyberpunk 2077

Lifetime Achievement: Yū Suzuki

Wenn ihr euren Lieblingstitel nicht unter den Preisträgern finden solltet, dann habt ihr noch bis zum 22. Dezember die Möglichkeit ihm zumindest im Rahmen der GamersGlobal Community Awards eine ehrenvolle Nennung zu sichern. Alle Informationen was ihr dafür tun müsst, findet ihr in unserer News "GamersGlobal Community Awards 2019: Jetzt eure Kandidaten nominieren".