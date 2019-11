GOG-Weekend-Sale mit Rabatten bis 89%

Auf GOG.com wurden zum Wochenende hin neue Angebote online geschaltet. Bis zum 18. November 2019, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Day of the Tentacle Remastered (Testnote: 9.5), Grim Fandango Remastered (Testnote: 8.5), Vampire The Masquerade - Bloodlines, sowie Spiele aus Serien wie Ultima, Worms, Dracula, X-com, Myst, Deus Ex und Thief günstiger erwerben. Die Rabatte reichen teilweise bis zu 89 Prozent.

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):