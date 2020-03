Humble Bundle: Capcom Mega-Bundle mit Megaman, Resident Evil und mehr

Humble Bundle hat nach dem Sakura- und dem Just Drive-Bundle nun noch ein weiteres Spielepaket in diesem Monat für euch geschnürt. Bei dem aktuellsten Bundle handelt es sich um das Capcom Mega-Bundle , in dem ihr auf allerlei bekannte Figuren der japanischen Spieleschmiede trefft. Wie immer gilt: Wählt zwischen drei Preisstufen aus, je mehr ihr zahlt, um so mehr Spiele erhaltet ihr.

Das Bundle für 1,00 Euro enthält drei Spiele sowie ein Ingame-Paket: