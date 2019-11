Anthem: Bioware plant angeblich das Spiel komplett zu überarbeiten

PC XOne PS4

Mit Anthem (Testnote: 7.0) hat Bioware im Februar dieses Jahres einen Online-Shooter veröffentlicht, der zum Release viel Kritik einheimste. So wirkte der Titel nicht nur technisch stellenweise sehr unfertig, sondern konnte auch spielerisch aufgrund einer uninspirierter Story und der sich ständig wiederholenden Missionen nicht überzeugen. Über die Zeit versuchte das Studio mit diversen Patches den Titel auf den richtigen Weg zu bringen und die verlorenen Spieler wieder ins Boot zu holen, allerdings ohne großen Erfolg. Wie ein Insider jetzt gegenüber Kotaku verriet, soll Bioware nun planen, das Spiel von Grund auf komplett zu überarbeiten. Die „Neuauflage“ soll dann unter dem Titel Anthem 2.0 oder Anthem Next laufen.

Allzu viele Details darüber sind aktuell noch nicht bekannt, denn derzeit wissen die Entwickler laut der Quelle noch nicht einmal selbst, wie die Überarbeitung aussehen soll. So könnten die Änderungen über mehrere Patches, ähnlich wie in No Man’s Sky (Testnote: 6.0) ins Spiel kommen, oder das Spiel könnte einen neuen Auftrieb durch eine große Erweiterung erhalten, so wie es bei Destiny (Testnote: 8.0) mit König der Besessenen geschah. Die Spielmechaniken, die Missionsstruktur, der Loot und die Spielwelt von Anthem könnten sich dadurch drastisch verändern. Es wird unter anderem auch überlegt, ob man Anthem Next nicht als ein komplett eigenständiges neues Spiel veröffentlichen soll, wobei laut dem Insider unwahrscheinlich sei, dass die Besitzer des Originals noch einmal den Vollpreis dafür bezahlen werden müssen.

Eines stehe jedoch fest, so die Quelle weiter. Weder Bioware noch Electronic Arts werden Anthem aufgeben, ganz egal, was diverse YouTuber auf ihrer Jagd nach Klicks behaupten. Aktuell sollen „Dutzende, wenn nicht Hunderte von Entwicklern“ in Biowares Studios in Austin, Texas und Edmonton, Kanada gemeinsam Pläne schmieden, wie man das Spiel überholen kann. Man habe ein paar Monate damit verbracht, alles „abzureißen“ und herauszufinden, was sich grundlegend ändern muss und baue seit Monaten das Ganze wieder auf, heißt es weiter. Electronic Arts wollte die Angaben des Insiders auf Anfrage von Kotaku nicht kommentieren.