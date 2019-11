One Punch Man - A Hero Nobody Knows: Kampfspiel erscheint Februar 2020

PC XOne PS4

One Punch Man - A Hero Nobody Knows ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Prügelspiel One Punch Man - A Hero Nobody Knows zum Anime-Hit One-Punch Man erscheint am 28. Februar 2020. Publisher Bandai Namco kündigte dies vor kurzem mit einem neuen Trailer an, den ihr unter diesen Zeilen eingebunden findet.

Bisher war bekannt, dass in One Punch Man - A Hero Nobody Knows Spieler mit jeweils drei Figuren in ihrem Team gegeneinander antreten (wir berichteten). In dem Trailer werden neue Kämpfer aus der Vorlage vorgestellt, außerdem bekommt ihr kurze Ausschnitte von den Kämpfen in 3D-Arenen, während Kämpfen auftretende Events zu sehen. Außerdem kurze Einblicke in Story-Sequenzen, die Szenen aus der Serie in der Engine des Spiels nachstellen.

Der namensgebende Held Saitama wird auch in One Punch Man - A Hero Nobody Knows jeden Gegner mit nur einem Schlag besiegen. Um dies auszubalancieren, nutzt Entwickler Spike Chunsoft eine spezielle Mechanik: Saitama wird stets der letzte Kämpfer im Team sein und ein Timer zählt die Zeit bis zu seiner Ankunft herunter. Werden vor Saitamas Ankunft die anderen beiden Kämpfer seines Teams besiegt, hat der Gegner gewonnen.