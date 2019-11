Path of Exile 2: Hack & Slay mit Gameplay-Videos vorgestellt // Beta Ende 2020

PC

Im Zuge der hauseigenen Exilecon kündigte das Unternehmen Grinding Gear Games unter anderem Path of Exile 2 an. Ähnlichkeiten zum kürzlich ebenfalls vorgestellten Diablo 4 gibt es hinsichtlich des Veröffentlichungszeitraums: Wie auch beim Blizzard-Titel wird es noch eine ganze Weile dauern, bis Path of Exile 2 spielbar sein wird, denn die Beta soll frühestens Ende 2020 starten.

Neben dem Ankündigungstrailer und einer etwa 14 Minuten langen Gameplay-Vorschau informieren euch die Entwickler auch über die geplanten Features von PoE 2. Unter dem Motto „Ein Spiel, zwei Kampagnen“ soll euch demnach eine neue Storyline erwarten, die über sieben Akte verfügt und zudem parallel zur Kampagne von Path of Exile verläuft. Das bedeutet auch, dass beide Kampagnen zum selben Endgame führen. Path of Exile 2 – das zeitlich 20 Jahre nach dem ersten Titel angesiedelt ist – wird außerdem alle Inhalte und Erweiterungen umfassen, die in den vergangenen sechs Jahren veröffentlicht worden sind.

Für jene unter euch, die mittels Mikrotransaktionen kosmetische Items und ähnliches erworben haben, ist darüber hinaus wichtig zu wissen, dass ihr eure Errungenschaften auch im neuem PoE-Teil verwenden könnt.

Zusätzlich zu 19 Aszendenzklassen kündigten die Entwickler auch ein neues Fertigkeitensystem an. Demnach werden die Unterstützungsgemmen zukünftig direkt in Fertigkeitengemmen eingefasst, „wodurch viele Hindernisse des bisherigen Systems wegfallen, ohne Abstriche bei der Spieltiefe machen zu müssen“.

„Von Grund auf neu gestaltet“ werden außerdem alle Waffen und Rüstungen, hinzu kommen neue Charaktermodelle und Animationen. Noch nicht näher beschrieben werden derzeit Verbesserungen an der Engine sowie Änderungen am Fertigkeitenbaum und anderen Kernbereichen des Spielsystems.

Bereits ab dem 13. Dezember steht euch für Path of Exile die Conquerors of the Atlas-Erweiterung zur Verfügung, mit der unter anderem fünf neue Endgame-Bosse, eine neue Klasse von Unterstützungsgemmen, die Überarbeitung der Bögen oder auch neue Gegenstände implementiert werden. Den entsprechenden Trailer könnt ihr euch auf dieser YouTube-Seite anschauen.

Ebenfalls auf der Exilecon vorgestellt wurde Path of Exile Mobile. Der für Smartphones und Tablets optimierte Titel wird von Grinding Gear Games selbst entwickelt und soll über keine Pay-to-Win-Mechaniken verfügen.