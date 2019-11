Last Stop: Neues 3D-Adventure der Virginia-Macher angekündigt

PC XOne

Im Zuge der diesjährigen X019 in London haben Variable State, das Studio hinter dem 3D-Adventure Virginia (im Test) und der Publisher Annapurna Interactive ein neues Abenteuerspiel mit dem Titel Last Stop angekündigt. Dabei handelt es sich um ein narratives Third-Person-Spiel, das im heutigen London angesiedelt ist und euch in die Rolle eines der drei Protagonisten schlüpfen lässt, deren Welten schon bald aufeinandertreffen werden. „Last Stop ist eine Anthologie, die drei Geschichten zu einem komplexen Abenteuer verbindet“ so die Entwickler.

Anders als Virginia, das komplett ohne Sprachausgabe auskommt, wird Last Stop komplett vertont sein und mit einem Dialogsystem aufwarten, in dem ihr aus verschiedenen Antworten wählen und auf diese Weise wichtige Entscheidungen im Verlauf der Story treffen können werdet. Das Spiel wird darüber hinaus mit einem Original-Soundtrack des BAFTA-prämierten Komponisten Lyndon Holland aufwarten, der bereits die musikalische Untermalung für Virginia lieferte. Die Musik in Last Stop wird dabei vom Prager Philharmonikern aufgeführt. Die Veröffentlichung des Spiels ist für das kommende Jahr auf dem PC und der Xbox One geplant.