Wochenend-Lesetipps 46/2019: Indies, Berge und ein Quasi-Nachruf

Diese Woche haben wir ein buntes Potpourri an Lesetipps für euch, von der Tech-News über schwarzen Humor bis zum Retro-Buchtipp.

Indiegames-Rundschau: Der letzte Kampf des alten Cops

golem.de vom 14.11.19, von Rainer Sigl

Wie Disco Elysium gezeigt hat, können Indiegames richtig gut sein, bzw. ihrem Nischendasein entkommen und eine breite Masse ansprechen. Auf Golem.de wurden einige Indietitel kurz angesprochen und geben euch vielleicht so noch Anregungen für die Weihnachtszeit. "Es mag minimal verfrüht sein, im November vom Lieblingsspiel des Jahres zu schreiben. Allerdings dürfte das Rennen für Freunde anspruchsvoll-unkonventioneller Rollenspiele bereits gelaufen sein. Disco Elysium ist ein Game wie kaum ein anderes zuvor und der wahre Erbe des Klassikers Planescape Torment. Aber auch sonst gibt es viele hochkarätige Spiele für alle, die sich dem beginnenden Blockbuster-Reigen verweigern oder zumindest mal etwas anderes zwischendurch wollen. Viel Spaß mit den aktuellen Indiegames-Highlights!"

Besser zocken durch die richtige Musik: Wir haben es ausprobiert

giga.de vom 04.11.19, von Alexander Gehlsdorf

"Musik ist aus Spielen nicht wegzudenken, allerdings lässt sich durch die Auswahl der richtigen Musik auch die eigene Performance in Spielen optimieren. Wir haben zwei genau dafür optimierte Playlisten ausprobiert." Auch wenn hier Werbung für den Dienst Amazon Musik gemacht wird ist die Theorie nicht uninteressant, denn "dass sich Musik auf unsere Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit auswirken kann, kennen die meisten aus dem eigenen Alltag. Genauso, wie wir Musik als störend empfinden können, kann sie sich jedoch auch positiv auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken."

Wann ist ein Remaster ein Remake?

game.de vom 14.11.19, von Martin Puppe

"Im Grunde spricht wenig dagegen, wenn ein älteres Spiel doch noch den Sprung auf eine neue Generation an Konsolen schafft. Release-Lücken werden gestopft, die Umsetzung ist nicht allzu teuer, der Preis für den Verbraucher oft niedrig - und natürlich ist das eine tolle Chance zum Nachholen für alle, die das Original verpasst haben. Aber das "Remastering" ufert seit Jahren aus - und es vernichtet Remakes. Dabei sind Remakes etwas Wichtiges und weit mehr als nur eine Erinnerung an die gute alte Zeit." Martin Puppe erklärt hier nicht nur den Unterschied zwischen Remake und Remaster, sondern warum Remakes die Spielewelt deutlich mehr bereichern.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: User-Interview: Tassilo Rau über gamescom, Indie-Dasein und Forgotten Forces

gamersglobal.de vom 22.9.15, von RoT

Anlässlich des Todes von Tassilo Rau / bumblebee (Meldung über den Todesfall bei gameswirtschaft.de ) ist hier noch einmal ein schönes Interview nachzulesen. "RoT: Tassilo, ich kenn dich ja nun schon etwas länger, aber für alle die noch nichts von dir gehört haben: Kannst du vielleicht kurz deinen Weg hin zu Computerspielen und zu deiner aktuellen Tätigkeit in der Branche beschreiben?

Tassilo Rau: Begonnen hat alles 1985 mit einem Schneider CPC 464, auf dem ich über Games wie Mandragore und The Bard’s Tale rasch die Liebe zu Computer-Rollenspielen und Games im Allgemeinen entdeckt habe. Allerdings habe ich schon damals lieber selbst Games entwickelt, als sie nur zu spielen und habe, später am Amiga und am Mac, immer wieder kleinere Games geschrieben und gepixelt.

Um 2000 herum habe ich dann begonnen, als Grafiker in der Gamesbranche Fuß zu fassen und seither unzählige Cover und Gameassets produziert. 2012 wurde dann schließlich der Ruf in mir laut, endlich meine eigenen Games zu machen – Days of Dawn wollte heraus aus mir. Und mit GhostControl Inc. haben wir knapp zwei Jahre später eine alte Liebe von mir, das Ghostbusters-Game von David Crane, aufgepeppt und wiederbelebt."

Fundstück: Wie der Ochs vorm Berg? – Zur Symbolik des Bergs in Computerspielen

videospielgeschichten.de vom 24.10.19, von Jessica Kathmann

"Egal ob rennend, kletternd, hüpfend oder per Pferd die glatte Wand hoch – die digitalen Gipfel laden uns ein, sie zu erklimmen und belohnen häufig nicht nur mit einer schönen Aussicht. Wir begegnen mächtigen Wesen, werden konfrontiert mit unserem eigenen Inneren, werden verwandelt und verlassen in jedem Fall bereichert das Felsmassiv. Ein kleiner Ausflug zum “Hals der Welt” in Skyrims Himmelsrand, dem Celeste-Berg und weiteren Bergen mit (Aus-)Blick auf die dahinterliegende Symbolik." Eine kleine Analyse, was es mit den Bergen in Spielen so auf sich hat.

Im Video: Portal - No Escape (Live Action Short Film by Dan Trachtenberg)

Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, ob man Portal nicht hätte verfilmen können, findet ihr nun die Antwort. Aber Vorsicht, hier wird nicht die klassische Portal-Handlung verfilmt, sondern es ist mehr eine aufwendige Interpretation zu einem schönen Spiel.

