The Artful Escape: Rock'n'Roll-Adventure kommt 2020 für Xbox One und Apple Arcade

Im Rahmen der gestrigen Inside Xbox Show wurde die Veröffentlichung des Action-Adventures The Artful Escape für die Xbox One und Apple Arcade angekündigt. Der Titel sollte ursprünglich im Jahr 2016 über Kickstarter finanziert werden (damals noch als The Artful Escape of Francis Vendetti), nach dem Verpassen des Finanzierungsziels übernahm Annapurna Interactive das Publishing des Spiels des Studios Beethoven & Dinosaur.

In The Artful Escape steuert ihr Francis Vendetti, ein vielversprechendes Gitarrentalent im Teenager-Alter, im Jahr 1972 auf einer großen, multidimensionalen Reise, auf der er zu einer Bühnenpersönlichkeit reifen will. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen.