Drake Hollow: Koop-Aufbau-Action für Xbox One und PC angekündigt

PC XOne

Auf der gestrigen Inside Xbox Show im Rahmen der X019 kündigte Entwickler The Molasses Flood (The Flame in the Flood) seinen neuen Titel Drake Hollow an. Der Ankündigungstrailer zeigt eine Gruppe von Kindern, die sich in ein Fantasyreich begeben, das von fröhlichen Pflanzenwesen und böse dreinschauenden Schattenmonstern bevölkert wird.

Das Spielprinzip wird als "Action Village Building" beschrieben. Ihr werdet also Baumaterialien sammeln und daraus nach und nach eine Stadt aufbauen müssen, von denen ihr die Feinde fernhalten müsst. Dabei werdet ihr auch mit Freunden zusammen spielen können.

Drake Hollow soll irgendwann im nächsten Jahr für Xbox One und den PC erscheinen