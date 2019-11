West of Dead: Top-Down-Western-Shooter mit Dark-Fantasy-Elementen angekündigt

PC Switch XOne PS4

West of Dead wurde in der gestrigen Inside Xbox Show in einem Trailer vorgestellt. Hierbei handelt es sich um einen Twin-Stick-Shooter mit Wild-West-Setting und Dark-Fantasy-Anleihen. Ihr übernehmt darin die Rolle des Revolverhelden William Mason (gesprochen von Ron Perlman), der mit brennendem Skelettkopf reihenweise Untote bekämpfen muss.

Ab sofort und bis zum 25. November läuft eine Open Beta auf der Xbox One. Der finale Erscheinungstermin ist für 2020 geplant. Neben der Microsoft-Konsole werden auch die PS4, die Nintendo Switch und der PC (Steam, GOG, Microsoft Store) bedacht.