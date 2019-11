X019: Übersicht der Ankündigungen und Trailer

Am gestrigen Abend eröffnete Microsoft sein großes, jährliches Fanfest X019 in London mit einer gut eineinhalbstündigen Show, in der diverse neue Titel und Portierungen älterer Spiele angekündigt wurden. Auch neue Informationen zu Project xCloud und dem Xbox Game Pass Lineup gab es. Nachfolgend fassen wir euch kurz alle neuen Infos zusammen und verlinken für Detailinformationen auf die entsprechenden News hier auf GamersGlobal.

Den Anfang machte EA mit dem Launch-Trailer zu Star Wars - Jedi Fallen Order, das heute weltweit erscheint. Neben einigen neuen Details stach besonders das Feature heraus, dass ihr auch ein Doppel-Lichtschwert werdet führen können. Den Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

Rares neue IP Everwild wurde in einem Trailer vorgestellt. Den Trailer zum noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindlichen Action-Adventure findet ihr hier.

Eine weitere neue IP kommt von Obsidian. Alles zu Grounded könnt ihr hier nachlesen.

Etwas überraschend wurde auch eine neue IP von Dontnod, den Life is Strange-Machern, vorgestellt. Näheres zu Tell Me Why lest ihr in unserer News.

Ein neuer Twin-Stick-Shooter wurde ebenfalls angekündigt. Unsere News zu West of Dead findet hier.

Schon etwas länger angekündigt, wurde der Termin für die PC- und Xbox-One-Portierung von Halo Reach bekannt gegeben. Trailer und Termin findet ihr hier.

Auch der neue Flight Simulator wurde mit einem neuen Trailer bedacht. Ihr könnt euch diesen hier anschauen.

Ein Highlight der Show waren sicherlich die ersten Gameplay-Szenen zu Age of Empires 4. Den Trailer haben wir hier für euch.

Einen wirklichen Haufen neuer Spiele für den Xbox Game Pass kündigte Microsoft ebenfalls an. Alles dazu lest ihr in unserer News.

Den Abschluss der Show bildete der neue Trailer zu Wasteland 3, das auch mit einem konkreten Erscheinungstermin bedacht wurde. Unsere News dazu findet ihr hier.

Haben wir einen wichtigen Reveal vergessen? Schreibt es bitte in die Kommentare.