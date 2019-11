Projext xCloud: Neues zum Streamingdienst // 2020 für PC & Xbox Game Pass

Microsoft hat im Rahmen der in London veranstalteten diesjährigen X019 Neuigkeiten zum hauseigenen Streamingdienst Project xCloud bekannt gegeben. So teilten die Redmonder mit, dass die aktuelle Preview, die derzeit noch ausschließlich in den USA, Großbritannien und Südkorea auf den Android-Geräten verfügbar ist, inzwischen mehr als 50 Spiele von über 25 verschiedenen Studios umfasst. Unter anderem können nun auch Titel, wie Devil May Cry 5 (Testnote: 8.0), Tekken 7 (Testnote: 8.0) und Madden NFL 20 in der Preview gespielt werden.

Darüber hinaus verkündete das Unternehmen, dass der Dienst im kommenden Jahr auch auf Windows PC erweitert wird. Man arbeite zudem bereits mit einer Vielzahl an Partnern zusammen, um weitere Plattformen einzubeziehen. Aus dem Grund wird auch die Hardware-Unterstützung für Project xCloud erweitert. Neben dem Xbox Wireless Controller werdet ihr ab Anfang des kommenden Jahres auch eine Reihe anderer Bluetooth-Gamepads, darunter Sonys DualShock 4 Wireless Controller, sowie Gamepads von Razer nutzen können. Anfang 2020 sollen außerdem mit Kanada, Indien, Japan und Europa weitere Länder ins Game Streaming-Programm aufgenommen werden. Die Registrierungen dazu sollen in Kürze möglich sein.

Ebenfalls ab 2020 werdet ihr in der Lage sein, auch eure gekauften Spiele zu streamen. Gleichzeitig wird auch Microsofts Xbox Game Pass Streaming mit Project xCloud unterstützten, so dass ihr als Abonnent die Spiele aus dem Programm nicht mehr herunterladen müsst.