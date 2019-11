Wasteland 3: Trailer von der X019 enthüllt Release am 19.5.2020

PC XOne PS4 Linux MacOS

Anlässlich Microsofts X019 hat inXile Studiochef Brian Fargo im Inside Xbox-Stream einen neuen, etwa zweieinhalbminütigen Trailer zum Endzeit-RPG Wasteland 3 (zur Angespielt-News) präsentiert. Passend zu einer Variation des 80er-Jahre Hits "Land of Confusion" der Gruppe Genesis präsentiert euch das, mit "1987" betitelte Video, neue Spielszenen aus der Postapokalypse im eisigen Colorado.

Auf der Bühne berichtete Fargo zudem von den Ursprüngen der von den 1980er Jahren inspirierten Spielwelt und gab das Release-Datum bekannt: Wasteland 3 soll am 19. Mai 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. In Microsofts Spiele-Abonnement Xbox Game Pass ist das Rollenspiel ebenfalls ab seiner Veröffentlichung enthalten.