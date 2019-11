Tell me Why: Neues Adventure von Dontnod angekündigt // Trailer

PC XOne

Microsoft und Dontnod Entertainment haben während des Inside Xbox-Streams im Rahmen der X019 das narrative Adventure Tell me Why angekündigt. Wie auch die vorangegangenen Titel des Life is Strange-Franchise aus dem Hause Dontnod soll Tell me Why in mehreren Teilen veröffentlicht werden. Jedoch wollen Publisher und Entwickler zwischen den Veröffentlichungen der einzelnen Kapitel weniger Zeit verstreichen lassen, alle drei geplanten Episoden sollen im Sommer 2020 erscheinen.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um die Zwillinge Alyson und Tyler Ronan. Und wie bereits in Life is Strange stehen wieder außergewöhnliche Veranlagungen der Hauptfiguren im Mittelpunkt. In Tell me Why ist es eine besondere Bindung der Geschwister, die dem Spiel seinen außergewöhnlichen Reiz geben soll. Florent Guillaume, Game Director des Spiels, beschreibt es etwas nüchtern folgendermaßen:

Im Laufe der Geschichte werden die Spieler unterschiedlichen Erinnerungen an wichtige Ereignisse im Leben der Zwillingen entdecken und sie müssen wählen, welche Variante sie als wahr erachten. Letztendlich bestimmen die Spieler über die Stärke der Bindung der Zwillinge - und den zukünftigen Verlauf ihres Lebens.

Ein besonderes Augenmerk legen die Entwickler dabei auf die Figur von Tyler. Dieser wird in Kooperation mit der LGBT-Organisation GLAAD transsexuell angelegt. Durch die Zusammenarbeit mit GLAAD will Dontnod ein möglichst realistisches Bild von Transgender-Personen zeichnen und nicht dem plumpen Klischee von Trans-Charakteren entsprechen sowie damit auch "die Messlatte für die künftige Einbeziehung von LGBT in Spielen höher legen".

Spielen könnt ihr Tell me Why sowohl als Alyson als auch als Tyler. Ob ihr euch dabei am Anfang des Adventures für eine Figur entscheiden müsst oder während des Spiels wechseln könnt, oder gar müsst, wurde noch nicht verraten.