Age of Empires 4: Erster Trailer mit Spielszenen // Zwei Fraktionen bekannt

Auf der X019 hat Microsoft erste Spielszenen aus dem kommenden Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4 gezeigt. Die Kamerafahrten zeigen Massenschlachten vor mittelalterlicher 3D-Kulisse. Zudem wurden zwei Fraktionen bestätigt. So werden die Briten und die Mongolen als Völker um Rohstoffe, Burgen, Städte und Landstriche kämpfen. Einen Release-Termin blieb Microsoft bei der Vorstellung des Spiels für Windows 10 jedoch schuldig.

Seit 2017 arbeitet Relic Entertainment (Company of Heroes, Dawn of War, Homeworld) an dem Nachfolger von Age of Empires 3, das mittlerweile 14 Jahre alt ist. Das Team der ursprünglichen Entwickler Ensemble Studios hatte Microsoft im Jahr 2009 aufgelöst. Erst heute wurde die namhafte Strategie-Reihe mit dem Erscheinen der Age of Empires 2 Definitive Edition wiederbelebt.