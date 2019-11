Grounded: Neue IP von Obsidian ist Koop-Survival mit Minifiguren

PC XOne

Das neue Spiel von Obsidian Entertainment, Grounded, wurde gestern Abend bei Inside Xbox live auf der X019 angekündigt. Etwas überraschend ist die Art des Titels, denn Obsidian war bisher hauptsächlich für Rollenspiele bekannt. Grounded hingegen ist ein Koop-Survival-Spiel in der First-Person-Perspektive, in dem ihr mit bis zu drei Mitstreitern als geschrumpfte Teenager in einem gewöhnlichen Garten ums Überleben kämpft. Mit selbst gebauten Waffen und Rüstungen erwehrt ihr euch diverser Insekten, die aus eurer Mini-Perspektive natürlich riesengroß wirken.

Grounded legt den Fokus auf PvE mit anderen Spielern (eine PvP-Modus ist nicht geplant), kann aber auch alleine gespielt werden. Neben dem Craften von Ausrüstung könnt ihr aus Rohstoffen wie zum Beispiel Grashalmen auch Bauwerke errichten. Die Grafik erinnert hierbei an Fortnite.

Das Spiel soll im Frühjahr 2020 als Early-Access-Fassung auf Steam und im Xbox Game Preview Programm veröffentlicht werden. Auch im Xbox Game Pass wird es direkt enthalten sein.