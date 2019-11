Inside Xbox von der X019 heute um 21 Uhr // Kommt der Hexer in den Game Pass?

PC Switch XOne PS4

Heute startet in der Londoner Copper Box Arena das große Xbox-Event X019, in dessen Rahmen 24 Spiele für die Besucher vor Ort spielbar sein werden. Eine Liste der Titel findet ihr in unserer entsprechenden News.

Eingeläutet wird die X019 von einer Sonderausgabe der Show Inside Xbox. Auf Twitter hat Microsoft in diversen Teasern einen Ausblick auf die Inhalte der Sendung gegeben. Themen werden unter anderem sein:

Project xCloud

Spiele, die dem Xbox Game Pass (PC und Konsole) hinzugefügt werden

Zwölf Spiele der Xbox Game Studios (auch Neuankündigungen)

In einem weiteren Tweet werden konkret Spiele genannt, die Thema in der Show sein werden, unter anderem sind dies Bleeding Edge, Wasteland 3 und Halo Reach. Weitere Spiele könnt ihr dem Teaserbild dieser News entnehmen.

Derweil macht auf Reddit ein Video die Runde, das einen Game-Pass-Werbespot zeigt. Das Besondere daran ist, dass in dem Spot auch The Witcher 3 - Wild Hunt als in dem Abo enthaltenes Spiel präsentiert wird.

Spekuliert wird, dass Halo - Reach heute der Halo Master Chief Collection hinzugefügt wird. Außerdem wird mit der Ankündigung der neuen IPs von Rare und Obsidian gerechnet.

Was genau Microsoft heute Abend ankündigen wird, könnt ihr selbst mit erleben. Ab 21 Uhr wird Inside Xbox auf der Streaming-Plattform Mixer übertragen. Den Link findet ihr in den Quellenangaben.