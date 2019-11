Bleeding Edge: Termine für die Beta und Release-Datum

PC XOne

Microsoft hat ohne große Ankündigung die Beta-Termine und das Release-Datum für Bleeding Edge von Ninja Theory über die Produktseite im eigenen US-Store bekannt gegeben. Wie es dort heißt, wird der kommende Online-Brawler am 24. März 2020 auf den Markt kommen. Zuvor sollen noch am 14. Februar und am 13. März 2020 geschlossene Betatests stattfinden, zu denen die Spieler, die den Titel vorbestellen, einen garantierten Zugang erhalten werden.

Frühkäufer und die Abonnenten des Xbox Game Pass, die den Titel noch vor dem 31. März 2020 spielen, werden darüber hinaus einen Punk-Pack mit folgenden Inhalten erhalten: