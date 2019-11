Stardew Valley: Großes Update 1.4 erscheint noch im November für PC

PC Switch XOne PS4 PSVita iOS Linux MacOS Android

Die PC-Version der Farmleben-Simulation Stardew Valley wird am 26. November die neuen Inhalte der Version 1.4 erhalten. Dies gab der Stardew-Valley-Schöpfer Eric Bardone vor kurzem auf seinem Entwickler-Blog bekannt. Das Update soll auf Konsolen einige Wochen später erscheinen, doch noch will Bardone kein konkretes Datum nennen. Zuletzt bereitete die Konsolen-Portierung von Version 1.3 von Stardew Valley große Probleme. Konsolenspieler mussten über ein Jahr auf das Update warten, dass einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler einführte (wir berichteten).

Bisher war über Update 1.4 bekannt, dass es unter anderem eine neue Karte, Teiche zur Fischzucht und getrennte Konten für den Multiplayer-Modus enthalten wird (wir berichteten). In dem Blog-Eintrag stellte Bardone nun weitere Inhalte des umfangreichen Updates vor: So werden alle NPCs ein spezielles 14-Herz-Event erhalten, das sich nach der Heirat mit der Figur abspielt. Zudem hält eine Screenshot-Funktion Einzug in Stadew Valley, mit dem ihr euren virtuellen Hof als Bild festhalten könnt. Nicht zuletzt sollen viele Komfortverbesserungen das Spielerlebnis abrunden.