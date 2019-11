The Witcher: Netflix bestellt zweite Staffel der Serie

Während die erste Staffel der Netflix-Adaption von The Witcher noch bis zum 20. Dezember auf sich warten lässt, hat der Streamingdienst-Riese bereits grünes Licht für eine Fortsetzung der von Lauren Schmidt Hissrich verantworteten Serie gegeben. Auf Twitter veröffentlichte der Betreiber ein Bild, das die beiden Schwerter des Hexers Geralt von Riva zeigt. Dazu heißt es: „Niemand kann das Schicksal leugnen. The Witcher bekommt eine zweite Staffel.“ Auch Hissrich selbst hat sich über ihren Twitter-Account zu Wort gemeldet, um die Nachricht zu verbreiten:

Ich freue mich riesig bekanntgeben zu können, dass Geralt, Yennefer und Ciri für noch mehr Abenteuer zurückkehren werden...und zwar in einer zweiten Staffel. Ich könnte nicht stolzer sein auf das, was die großartige Besetzung und die Crew von The Witcher geleistet haben und ich kann es kaum erwarten, dass die ganze Welt in die Serie eintauchen und diese Geschichten mit uns genießen kann.