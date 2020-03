Diablo 3: Saison "Die verbotenen Archive" auf allen Plattformen live

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Wann Diablo 4 (zum Steckbrief) erscheinen wird, ist noch nicht bekannt, Spieler des Vorgängers Diablo 3 (Reaper of Souls, Wertung im Test: 9.5) versorgt Blizzard aber weiterhin mit regelmäßigen Updates und Inhalten. So wurde kürzlich (für PC-Spieler am 13. März um 17:00 Uhr und für Spieler der Konsolenversion am 14. März um 2:00 Uhr) die nunmehr 20. Saison mit dem Thema "Die verbotenen Archive" gestartet.

Das aktuelle Saisonthema entfernt die Beschränkungen bei der Slotbelegung in "Kanais Würfel". Der Würfel ermöglicht euch bislang, die Eigenschaften legendärer Gegenstände zu extrahieren und diese anschließend als zusätzlichen, passiven Skill zu nutzen. Im Standardspiel sind die Slots jedoch an die Kategorien Rüstung, Waffe oder Schmuck gebunden. Dank der Entfernung dieser Beschränkung habt ihr in Saison 20 völlig neue Möglichkeiten beim Erstellen eines Builds. Ihr wollt zukünftig drei legendäre Waffeneigenschaften in Kanais Würfel aktivieren? Die aktuelle Saison ermöglicht euch diese "Spielerei".

Wie bereits in den letzten Saisons, bringt Blizzard auch einige der kosmetischen Belohnungen vergangener Saisons zurück. Diesmal könnt ihr euch verpasste Belohnungen aus der achten Saison erspielen. Schließt ihr die Saisonreise erfolgreich ab, erhaltet ihr zudem auch Zugriff auf zwei neue Belohnungen: Den Porträtrahmen "Krieger von Teganze" und den Gefährten "Fledermaus". Außerdem ist es auch wieder möglich, sich ein zusätzliches Beutetruhenfach zu erspielen - wobei die Beschränkung auf maximal fünf, durch Saisons verdiente, bestehen bleibt. Daneben gibt es auch wieder saisonspezifische Errungenschaften sowie "Haedrigs Geschenk" für das Abschließen der ersten vier Saison-Etappen. Alle Details könnt ihr auf der offiziellen Seite von Blizzard nachlesen.

Bereits seit dem 3. März ist das Update 2.6.8, dessen Patchnotes hier einsehen könnt, live. Ab sofort werden "Infernale" Maschinen sowie "Organe" automatisch aufgesammelt und "Horadrische Würfelchen" - die Belohnung für das Abschließen von Kopfgeldern - enthalten nun garantiert Rezepte, so lange euch noch Rezepte fehlen. Highlight des Patches sind aber die drei neuen Klassensets: