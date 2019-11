Rune 2: Rollenspiel veröffentlicht, Human Head Studios geschlossen

PC

Seit Dienstag, 12.11.2019, steht das Action-Rollenspiel Rune 2 von den Human Head Studios im Epic Games Store zum Download bereit. Nur einen Tag später haben die US-Entwickler, die im Jahr 2000 den ersten Rune-Titel veröffentlichten und unter anderem auch für den Ego-Shooter Prey aus dem Jahr 2006 bekannt sind, verkündet, dass das Studio mit sofortiger Wirkung nach 22 Jahren geschlossen wird. Die „ökonomische Realität“ habe das Team dazu gezwungen, heißt es auf der Homepage des ehemaligen Indie-Entwicklers. Das Personal werde jedoch nicht einfach so vor die Tür und unvollendete Tatsachen gesetzt, sondern Teil von Bethesda Softworks und als solcher das neue Studio Roundhouse Studios in den alten Räumen in Madison, Wisconsin gründen.

Rune 2 wird in naher Zukunft noch einen umfangreichen Patch bekommen, der bekannte Fehler beheben soll, wird via Twitter versichert. Wie es mit dem Support danach weiter geht, blieb jedoch offen. Das Wikinger-Rollenspiel, das die nordische Mythologie mit jeder Menge Action und Fantasy anreichert und die Geschichte vom Kampf gegen die Gottheit Loki in einer offenen Welt darstellt, ist in der Standard-PC-Edition für knapp 25 Euro zu haben.