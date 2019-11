GOG-Midweek-Sale mit Rabatten bis 90%

Auf GOG.com wurde ein neuer Midweek-Sale gestartet, bei dem ausgewählte Indie-Titel, die im Store schon seit einer Weile nicht im Angebot waren, im Preis reduziert wurden. Die Liste umfasst unter anderem Spiele, wie Blade & Bones, Desktop Dungeons, Fantasy General, Long Live the Queen, Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas und Volgarr the Viking (im User-Artikel).

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die ganze Liste reduzierter Spiele und DLCs könnt ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink einsehen):