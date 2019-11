Computerspieleförderung nun doch bewilligt

Wie wir vor gut zwei Wochen erst berichteten, sollte die dieses Jahr erstmalig ausgezahlte Computerspieleförderungssumme des Bundes für "Games made in Germany" über 50 Millionen Euro eine einmalige Sache bleiben und nächstes Jahr nur noch als "nicht abgeflossene Haushaltsmittel" und "Ausgaberest" gezahlt werden. (An dieser Stelle sei an den MoMoCa vom 28.10.2019 samt Interview unserer Redaktion mit InnoGames zum Thema Spieleförderung erinnert.)

Dies hatte für Empörung unter Spielern und der deutschen Entwicklerszene gesorgt, sowie harsche Kritik von Seiten der Games-Branche allgemein in Richtung Politik losgetreten. Auch diverse Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP hatten den zuständigen Verkehrsminister Andreas Scheuer scharf kritisiert, zumal er auf der gamescom 2019 erst die Förderung deutscher Entwickler als Priorität bezeichnet hatte.

Wie der Tagesspiegel heute jedoch berichtet, findet sich die Fördersumme nun doch im Haushalt 2020 wieder und sei laut der Bereinigungsvorlage für den Haushalt, die der Zeitung vorliegt, mit jährlich 50 Millionen Euro sogar bis einschließlich 2023 festgeschrieben und somit gesichert.

Die endgültige Entscheidung über die Zuteilung der öffentlichen Gelder wird am morgigen Donnerstag während der Bereinigungssitzung des Deutschen Bundestages erwartet. Eine mehrheitliche Zustimmung gilt als sicher, da die Förderung deutscher Spieleentwicklung nicht nur im Koalitionsvertrag der GroKo steht, sondern auch parteiübergreifend als positives Signal an die Branche und Ausgleich für den Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland gewertet wird.

Ob die Kehrtwende durch den Druck der Lobby, wie die Branche es aktuell in der Presse darstellt, zustande kam oder ob schlicht die Tatsache höherer Steuereinnahmen von vier Milliarden Euro die Entscheidung gestützt hat oder doch nur übereilte Sparmaßnahmen des Ministeriums nach dem Maut-Debakel korrigiert wurden, lässt sich nicht genau sagen.

Die Meldung wurde in der Branche allgemein positiv aufgenommen und als wichtiger Schritt in Richtung Konkurrenzfähigkeit und Planungssicherheit gewertet. Wenn der endgültige Bundestagsbeschluss vorliegt, werden wir die News an dieser Stelle entsprechend updaten.