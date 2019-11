Commandos 2 & Praetorians HD Remaster: Closed-Beta und PC-Release-Datum

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Im hauseigenen Blog hat Kalypso Media heute bekanntgegeben, dass die PC-Versionen der Titel Commandos 2 HD Remaster sowie Praetorians HD Remaster am 24. Januar 2020 veröffentlicht werden. Die Linux und MacOS-Varianten sowie die Konsolenfassungen für Playstation 4, Switch und Xbox One sollen hingegen erst im Laufe des nächsten Frühjahrs erscheinen. Die Rechte an den Marken hatte der Wormser Entwickler und Publisher im Juni 2018 von den spanischen Pyro Studios erworben und ein knappes Jahr später zur E3 2019 die Entwicklung der HD-Remaster angekündigt.

Wenn ihr nicht bis Januar warten wollt, bietet euch Kalypso als Vorbesteller die Teilnahme an der Closed-PC-Beta der Spiele an. Diese starten bereits am 13. Dezember, so könnt ihr euch auch schon in der Vorweihnachtszeit in die aufpolierten Taktik- beziehungsweise Strategiegefechte werfen, die zu diesem Zeitpunkt bereits über die kompletten Spielinhalt verfügen sollen. Die neuen Versionen bieten euch überarbeitete Tutorials, hochaufgelöste Texturen, eine modernisierte Steuerung sowie eine komplett neues Userinterface. Diese Weiterentwicklungen werden auch noch während der Beta-Phase bis zur Veröffentlichung am 20. Januar kontinuierlich verbessert und optimiert. Der Mehrspieler-Modus für Praetorians soll ebenfalls während der Beta-Phase verfügbar sein.

Seid ihr an beiden Titeln interessiert, dann könnt ihr im Kalypso-Store die Spiele im Bundle als "Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack" erwerben. Welchen Preisvorteil ihr dadurch erzielt, ebenso wie die Höhe der regulären Preise der Einzelversionen, hat der Publisher bisher noch nicht bekanntgegeben.