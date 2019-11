Grid: Exklusiver Modus für Stadia mit 40 Fahrzeugen auf der Strecke

PC XOne PS4

Das seit Oktober für PC, XBox One und die PS4 erhältliche Rennspiel Grid (Testnote: 6.5) wird in Kürze auch für Googles Spiele-Streaming-Plattform Stadia verfügbar sein. Diese wird nächste Woche erscheinen und laut dem verantwortliche Entwickler Codemasters einen exklusiven Modus bieten, in dem sich bis zu 40 Fahrzeuge gleichzeitig auf einer Strecke tummeln werden.

Wie Mark Green, der Development Director hinter dem Spiel, in einem Interview mit WCCFTech verriet, wird das Spiel ähnliche grafische Qualitäten, wie auf einem High-end-PC aufweisen und auch in dem Modus, trotz zahlreicher Fahrzeuge mit 4K-Auflösungen flüssig laufen, was laut Green mit einer anderen Hardware nicht ohne weiteres realisierbar wäre.

Bereits im Rahmen der Ankündigung von Stadia hat der Industrie-Veteran Phil Harrison, ehemals hochrangige Führungskraft bei Microsoft, Sony und Atari und gegenwärtig Googles Vice President und General Manager, über die zukünftige Möglichkeiten der Streaming-Technologie gesprochen. Wie er angab, könne eine dezentrale Hardwarestruktur die Erschaffung besserer und tiefergehender Simulationen von Spielwelten ermöglichen, was laut Googles Vice President und Head of Stadia Games and Entertainment Jade Raymond zu den künftigen Plänen gehört. Auf das Thema angesprochen und gefragt, ob Codemasters ebenfalls vor hat, zukünftig stärker von den Vorteilen, die Googles Streaming-Technologie bietet, zu profitieren, antwortete Green: