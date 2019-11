The Legend of Bum-Bo: Spin-off zu The Binding of Isaac erschienen

PC Switch iOS MacOS

Passend zur Veröffentlichung des Puzzle-Roguelike The Legend of Bum-bo auf Steam erschien jüngst ein Trailer mit Spielszenen. Den Clip findet ihr am Ende der News eingebunden.

The Legend of Bum-bo ist ein Prequel zu The Binding of Isaac. Damit kehren sowohl der Zeichenstil als auch der krude, mit dem Widerlichen spielende Humor von Edmund McMillen zurück. Allerdings erinnert The Legend of Bum-bo vom Stil her ein wenig an Paper Mario, denn alle 2D-Figuren und das Interface wirken wie auf Pappe aufgeklebt und die Level sind wie Dioramen. Auch spielerisch entfernt The Legend of Bum-bo sich von der Roguelike-Action von The Binding of Isaac. Vielmehr bestreitet ihr Rundenkämpfe, bei denen ihr Match-4-Puzzles löst, um Energie für eure Angriffe zu sammeln.