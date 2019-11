Yakuza - Like a Dragon: 11-Minuten-Story-Trailer + JP-Demo verfügbar

PS4

Sega hat einen elf Minuten langen Story-Trailer zum Ende August angekündigten Open-World-Action-Adventure Yakuza - Like a Dragon veröffentlicht, der euch einen ausführlichen Einblick in die Geschichte liefert. Allerdings ist der Trailer bisher nur in der japanischen Sprache verfügbar. Sobald dieser auch in deutscher oder englischer Sprache erscheint, werden wir die News hier entsprechend aktualisieren. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Darüber hinaus wurde die im Vorfeld angekündigte Demo im japanischen Playstation Store veröffentlicht. In der 12,18 GB großen Anspielversion könnt ihr einen Teil der Geschichte in dem Viertel Isezaki Ijincho in Yokohama erleben, einen ersten Blick auf das neue rundenbasierte Kampfsystem werfen, einige Spielorte besuchen und verschiedene Minispiele ausprobieren. Eure in der Demo erzielten Fortschritte werden allerdings nicht in das fertige Spiel übertragen.

In Japan wird das Spiel unter dem Titel Ryū ga Gotoku 7 - Hikari to Yami no Yukue am 16. Januar 2020 für die PS4 veröffentlicht. Der weltweite Release ist ebenfalls für das kommende Jahr geplant. Einen konkreten Termin gibt es jedoch bisher noch nicht. Ob das Spiel später, wie die älteren Teile, auch für den PC erscheinen wird, hat der Publisher ebenfalls noch nicht bestätigt.